Lettera al Direttore. Marano, in ricordo di Chiara Guglielmi: un faro di amore e fede che si è spento troppo presto

Condividi

Visite: 188

18 Visite

Gentile Direttore,

con profondo dolore e con il cuore colmo di commozione, desideriamo condividere il ricordo di una giovane donna straordinaria, la cui improvvisa e prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra comunità. La Parrocchia di San Castrese di Marano di Napoli è in lutto per la perdita di Chiara Guglielmi, una presenza luminosa, una testimone autentica dell’amore cristiano.

Chiara non era soltanto una ragazza di grande fede, ma una vera e propria incarnazione dell’amore di Dio, che trasmetteva con naturalezza e generosità in ogni suo gesto quotidiano. La sua spiritualità non era una pratica privata, bensì il motore costante del suo impegno verso il prossimo. La si poteva incontrare ovunque ci fosse bisogno di una mano tesa, di una parola di conforto, di un sorriso sincero.

Attraverso il suo volontariato, le piccole azioni quotidiane, o semplicemente con la sua presenza gentile, Chiara sapeva toccare i cuori e lasciare un segno profondo in chiunque la incontrasse. La sua capacità di amare era tangibile, concreta, fatta di ascolto, di aiuto, di empatia vera.

Sarà ricordata per la sua gioia contagiosa, per la sua resilienza, per lo sguardo sempre rivolto al bene anche nelle circostanze più difficili. Chiara era un punto di riferimento, un esempio vivente di cosa significhi vivere secondo i valori del Vangelo.

In questo momento di dolore, ci uniamo con affetto alla famiglia Guglielmi, agli amici e a tutti coloro che piangono questa perdita. La sua vita, pur breve, resta per noi tutti un insegnamento e una fonte di ispirazione.

I funerali si terranno giovedì 24 luglio alle ore 16:30 presso la Parrocchia San Castrese, a Marano di Napoli.

Chiara ci lascia in eredità un messaggio potente: l’amore, vissuto con autenticità, può davvero cambiare il mondo. E questo amore continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews