Le scuole statali campane superano le paritarie: il nuovo volto dell’istruzione secondo il Rapporto Invalsi 2025

Il Rapporto Invalsi 2025 segna una svolta significativa per il sistema educativo campano, restituendo un’immagine nuova e inaspettata delle scuole statali della regione. Secondo i dati emersi, al termine del secondo ciclo di istruzione, gli studenti delle scuole statali raggiungono livelli di apprendimento più vicini alla media nazionale rispetto ai loro coetanei delle scuole paritarie. In alcuni ambiti, addirittura, si registrano risultati che si avvicinano agli standard formativi europei.

Un dato che rompe con narrazioni consolidate e, spesso, scoraggianti. Fino a pochi anni fa, il dibattito sull’istruzione in Campania era centrato su emergenze croniche: dispersione scolastica, carenze infrastrutturali, divari territoriali. Oggi, il sistema pubblico d’istruzione emerge invece come presidio educativo affidabile e in crescita, capace di assorbire e rilanciare le sfide didattiche.

La tenuta delle scuole statali non è soltanto quantitativa, ma qualitativa. I risultati in italiano, matematica e inglese mostrano un miglioramento progressivo e costante, frutto di investimenti mirati nella formazione dei docenti, nell’innovazione metodologica e nell’ampliamento del tempo scuola. Si tratta di un cambiamento profondo, che ridefinisce i parametri di valutazione e invita a un ripensamento delle politiche regionali in materia di istruzione.

Il confronto con le scuole paritarie, storicamente considerate alternative di qualità, restituisce oggi un quadro diverso. In Campania, almeno, esse sembrano non riuscire più a mantenere il vantaggio che in passato veniva loro riconosciuto in termini di risultati scolastici. È un campanello d’allarme per il comparto, ma anche un invito alla riflessione sul ruolo reale delle istituzioni educative non statali nel sistema integrato.

Il quadro che emerge dal Rapporto Invalsi 2025 apre nuovi scenari. La scuola statale campana, spesso marginalizzata nel discorso pubblico, dimostra oggi di poter essere motore di riscatto sociale e di progresso culturale. Una realtà su cui investire con maggiore decisione, affinché i segnali positivi si traducano in un cambiamento strutturale e duraturo.

Se la sfida educativa resta complessa, è ora chiaro che un pezzo importante della sua soluzione passa proprio dalle aule delle scuole pubbliche campane.