Carabinieri, cambia il comando a Marano: Russo subentrerà a Leso

Condividi

Visite: 374

27 Visite

Avvicendamento alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Marano. Il maggiore Stefano Russo, 45 anni, si prepara a subentrare al maggiore Alberto Leso, che lascia il comando dopo quattro anni di attività intensa sul territorio. La Compagnia ha giurisdizione su un’area delicata e ad alta densità criminale: Marano, Mugnano, Calvizzano, Melito e Villaricca.

Durante il suo incarico, Leso si è distinto per numerose operazioni investigative, in particolare a Melito e Marano. A Melito, le inchieste condotte dai carabinieri hanno portato all’arresto di un ex sindaco, di imprenditori e di soggetti vicini all’amministrazione comunale, con conseguente scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose. A Marano, invece, le informative trasmesse alla prefettura hanno portato alla nomina di una commissione di accesso agli atti.

Il nuovo comandante, Stefano Russo, è originario di Napoli e vanta un solido percorso professionale e accademico: laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche – Operatori della Sicurezza Sociale, ha conseguito anche un master in Criminologia. Dopo gli studi alla Scuola Marescialli e Brigadieri (2007–2009), ha prestato servizio a Roma, alla stazione di via Vittorio Veneto e successivamente alla Sezione Omicidi del Nucleo Investigativo.

Nel 2014 è stato trasferito in Sicilia, alla Compagnia di Giarre, dove ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinando le operazioni “Smack Forever” e “Bingo”, che hanno smantellato gruppi mafiosi attivi nel traffico di droga e nelle estorsioni. Dal 2017 al 2021 ha operato ad Aversa, ricoprendo incarichi sempre più rilevanti fino ad assumere la guida della Compagnia, distinguendosi anche lì in delicate indagini contro i clan locali.

L’arrivo a Marano rappresenta per Russo una sfida cruciale: il territorio è storicamente controllato da tre potenti sodalizi criminali. Il clan Orlando, egemone tra Marano e Calvizzano, gli Amato-Pagano attivi tra Melito e Mugnano, e i Ferrara-Cacciapuoti a Villaricca. Organizzazioni ben radicate, che fondano gran parte della loro forza economica nel riciclaggio dei proventi illeciti, spesso reinvestiti in attività commerciali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews