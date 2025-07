Regionali, settimana decisiva per centrodestra e centrosinistra: il nodo Campania-Veneto

Condividi

Si apre una nuova settimana calda sul fronte delle elezioni regionali, con tensioni e trattative in corso tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra.

Nel centrodestra, oggi è atteso un nuovo vertice tra i leader della coalizione – Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi – per sciogliere i nodi ancora irrisolti. Il dossier più delicato resta quello del Veneto, ma le scelte in quella regione potrebbero innescare un effetto domino, con la Campania che rischia di diventare l’altro grande terreno di confronto.

In Campania, il nome più accreditato resta quello di Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia), su cui convergerebbe anche Forza Italia, come dichiarato dal leader regionale Fulvio Martusciello. Gli azzurri, però, mettono sul tavolo anche opzioni civiche, tra cui Giosy Romano, presidente della Zes unica del Sud. La Lega propone invece Gianpiero Zinzi, ma garantisce coesione qualunque sia la scelta. «Il giorno dopo saremo uniti. Non siamo come la sinistra», ha dichiarato il coordinatore regionale del Carroccio. Anche Noi Moderati ha aperto a Cirielli, pur proponendo inizialmente Mara Carfagna.

Nel centrosinistra, invece, si lavora per tenere compatta l’alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, grazie alla mediazione del leader pentastellato Giuseppe Conte, che è riuscito a riaprire il dialogo con il governatore uscente Vincenzo De Luca, rimuovendo il veto su Roberto Fico.

La linea è chiara: partire da un programma condiviso, valorizzando i risultati dei dieci anni di governo De Luca, per poi individuare il candidato. I vertici del Movimento 5 Stelle rivendicano il ruolo centrale di Conte in questo processo, mentre dal PD, il deputato Piero De Luca rilancia la necessità di costruire un’ampia alleanza progressista fondata sui contenuti.

Le trattative entrano così in una fase cruciale, con la Campania al centro di una doppia sfida politica: quella per l’unità delle coalizioni e quella per la conquista della Regione.













