Capo Miseno, tre ragazzi in kayak soccorsi e salvati dalla Guardia Costiera

ttimi di paura nel pomeriggio di ieri per tre giovani canoisti finiti in difficoltà al largo di Capo Miseno. Partiti per una tranquilla escursione in kayak, sono stati sorpresi da onde alte e vento forte, che li hanno spinti sempre più lontano dalla costa, impedendo loro di rientrare.

A dare l’allarme è stato un diportista di passaggio, che ha avvistato i tre in difficoltà e ha segnalato la situazione a una motovedetta della Guardia Costiera di Pozzuoli, presente in zona.

I militari, una volta raggiunti i ragazzi, li hanno soccorsi e trainati in sicurezza fino al porto di Miseno, insieme alle loro imbarcazioni. Nessuno ha riportato ferite, ma per i tre giovani si è trattato di un forte spavento.

L’episodio si è concluso positivamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.













