Campania, De Luca e il via libera a Fico in cambio del controllo sul Pd regionale

Dietro il placet alla candidatura di Roberto Fico alla guida della Campania ci sarebbe un’intesa stretta tra Vincenzo De Luca ed Elly Schlein. In ballo, secondo fonti interne al Pd, un ampio pacchetto di concessioni in favore del presidente uscente, non più ricandidabile, ma ancora influente nel partito.

In cambio del sostegno all’ex presidente della Camera, sponsorizzato da Giuseppe Conte e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, De Luca avrebbe ottenuto diverse garanzie: la nomina di un suo fedelissimo alla guida del Pd regionale (circola il nome di Nello Mastursi), il rafforzamento politico del figlio Piero in chiave nazionale, due assessorati chiave nella futura giunta regionale — qualora vinca il centrosinistra — e lo spazio per una sua lista civica alle prossime elezioni.

Un compromesso sorprendente, dopo mesi di tensioni tra De Luca e la segretaria Schlein, che lo aveva indicato come simbolo dei “cacicchi” da superare. Tuttavia, la necessità di blindare l’alleanza con il M5S per il voto di novembre avrebbe spinto il Nazareno a rivedere i suoi piani.

Il via libera a Fico servirebbe anche a sbloccare la complessa partita toscana, dove i 5 Stelle finora si opponevano alla ricandidatura del presidente dem Eugenio Giani. Una contropartita importante, che De Luca avrebbe fatto pesare, ponendo condizioni ambiziose.

Sul territorio, però, l’intesa ha provocato malumori tra dirigenti locali, estromessi da una trattativa condotta a Roma e definita da più di uno come “un patto calato dall’alto”. La fronda interna è già in fermento. “Ci siamo esposti contro De Luca e ora veniamo scaricati”, è il commento ricorrente tra gli esclusi.

Nel frattempo, si lavora per convocare a settembre i congressi del Pd regionale, di quello napoletano (attualmente guidato da Giuseppe Annunziata, vicino a Mario Casillo) e di Caserta. A Napoli potrebbe subentrare una figura più vicina a Schlein, come Nazzareno Pecoraro.

Nonostante le tensioni, le fonti parlano di un’intesa ormai definita. “De Luca ha accettato Fico, il resto verrà di conseguenza”, spiegano. Resta però da capire se i congressi si terranno davvero: il calendario è stretto, e mancano ancora le condizioni per un congresso unitario. Intanto, le telefonate tra big del partito — da Bonaccini a Decaro, passando per Orlando e Franceschini — si moltiplicano per tentare una mediazione. Il dado, però, sembra tratto.













