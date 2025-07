Processo Open Arms, i pm non si rassegnano e impugnano l’assoluzione (piena) di Salvini. Meloni: “E’ un accanimento giudiziario”

Condividi

Niente, non c’è niente da fare: questa assoluzione netta e limpida non è da digerire… E così, con una ostinazione implacabile, sul processo Open Arms, i pm non mollano la presa e non si arrendono alla sentenza di assoluzione del dicembre scorso: e presentano ricorso in Cassazione contro il verdetto che ha dato ragione a Matteo Salvini. Una implacabilità e una resilienza all’accettazione di una sentenza che francamente destano stupore. La Procura di Palermo ha impugnato la sentenza di assoluzione per il vicepremier della Lega, assolto lo scorso dicembre dall’accusa di sequestro di persone e rifiuto di atti d’ufficio nel celebre dibattimento.

Open Arms, i pm marcano stretto Salvini e impugnano l’assoluzione

I magistrati hanno depositato il ricorso in Corte di Cassazione contro la sentenza. Si tratta del cosiddetto “ricorso per saltum”, che consente di evitare il giudizio di appello e di ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte. Perché con questo tipo di impugnativa, presentata direttamente alla Cassazione, si può evitare il giudizio di appello. E uno. Due, il ricorso parte da una assoluzione con formula piena: “Perché il fatto non sussiste”. Una sentenza arrivata il 20 dicembre scorso (2024ndr) dai giudici a Palermo, e al termine del processo di primo grado conclusosi come noto, e dopo otto ore di camera di Consiglio.

Meloni: «Surreale accanimento dopo 3 anni di fallimentare processo»

Oggi, a bocce ferme, arriva la novità, e la premier Meloni commenta ponendo un interrogativo eloquente: «È surreale questo accanimento, dopo un fallimentare processo di tre anni – a un ministro che voleva far rispettare la legge – concluso con un’assoluzione piena. Mi chiedo cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia», scrive sui social la presidente del Consiglio a proposito della decisione della procura di Palermo di ricorrere direttamente in Cassazione contro l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms.













