Piantedosi è un caso politico. E la Lega campana (per gli scioglimenti dei Comuni) non trova sponda nel suo stesso ministro

Su Marano, Giugliano e Pomigliano il Viminale prende tempo. Alcuni esponenti leghisti chiedono chiarezza, altri restano in silenzio. Ma la risposta non arriva.

Piantedosi è ormai un caso politico. Nonostante la sua origine tecnica e la lunga carriera da prefetto, il ministro dell’Interno è stato scelto e voluto dalla Lega, che oggi – in Campania – fatica a trovare in lui un alleato. Anzi, non trova alcuna sponda.

I casi di Marano, Giugliano e Pomigliano sono emblematici. Le commissioni d’accesso hanno consegnato relazioni dettagliate, con elementi che – secondo la legge – dovrebbero condurre allo scioglimento immediato delle amministrazioni comunali. Eppure, il Viminale resta fermo. Piantedosi rinvia, ragiona, prende tempo. E così facendo si sottrae al ruolo politico che la sua carica impone.

La Lega campana, va detto, non è spaccata. Ma è disarmata. Alcuni consiglieri regionali e parlamentari hanno sollecitato, chiesto attenzione, messo in evidenza il rischio di un immobilismo pericoloso. Tuttavia, non trovano ascolto nel loro stesso ministro. Le istanze vengono ignorate, le decisioni rinviate, mentre le giunte comunali restano al loro posto.

Altri esponenti del partito restano silenti, poco inclini a sollevare la questione. Qualcuno si limita a osservare, qualcuno preferisce non creare tensioni. Ma il problema è sotto gli occhi di tutti: la Lega in Campania, pur compatta, è politicamente irrilevante nel confronto con il Viminale.

Nel frattempo, il sospetto cresce: che Piantedosi, più che uomo della Lega, sia ancora troppo legato ai meccanismi interni del Ministero, ai suggerimenti dei vertici amministrativi, alle logiche di chi, da dentro le prefetture, frena ogni iniziativa di rottura. Ma la legge è chiara: davanti a segnali gravi, non si può temporeggiare. Sciogliere i consigli comunali infiltrati o condizionati non è un’opzione, è un dovere.

E allora la domanda diventa inevitabile: se la Lega campana non riesce a incidere nemmeno sul suo stesso ministro, quale ruolo ha davvero nei territori che rivendica di rappresentare?













