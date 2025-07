Annullava multe a familiari e amici, vigile licenziato a Napoli: cancellate 282 sanzioni

Condividi

Un agente della polizia municipale, 44 anni, è stato rimosso dal suo ruolo presso l’Ufficio Sanzioni Amministrative del Comune di Napoli dopo essere stato accusato di aver cancellato ingiustificatamente numerose contravvenzioni, per un valore complessivo superiore a 50 mila euro. Le sanzioni eliminate riguardavano non solo lui stesso, ma anche il padre, la compagna e altre due persone.

Le irregolarità sono emerse nel corso di un controllo interno agli uffici. L’agente, indicato con le iniziali M.C., avrebbe annullato ben 282 verbali in modo non conforme alle procedure. Tredici di questi risultano riferiti a familiari stretti, mentre gli altri 269 sarebbero stati annullati a favore di due conoscenti non legati da vincoli di parentela.













