Destra smarrita in Campania: Fratelli d’Italia tra flop e inciuci con la sinistra. Meloni, apri gli occhi. Il caso Di Scala e gli aiutini al Pd

La situazione di Fratelli d’Italia in Campania è sempre più difficile da difendere. L’ultimo colpo di scena riguarda la consigliera regionale Maria Di Scala: già eletta con Forza Italia e poi passata con FdI, oggi ha ufficialmente aderito al partito di Matteo Renzi, ovvero al centrosinistra. Un salto triplo che racconta molto della fragilità e dell’opportunismo che caratterizzano la rappresentanza meloniana nella regione.

Ma il caso Di Scala è solo la punta dell’iceberg. Nelle ultime tornate elettorali provinciali, soprattutto nei comuni a nord di Napoli, FdI ha subito sonore sconfitte. A Marano, Giugliano e Pomigliano, territori complessi e spesso al centro di inchieste e dossier, Fratelli d’Italia non è riuscita nemmeno a imporsi come forza d’opposizione credibile. Peggio ancora: nonostante le richieste di intervento, i comuni non sono stati sciolti, segno che il problema della legalità – pur ben noto a livello nazionale – viene sottovalutato se a governare sono esponenti del centrosinistra.

C’è di più: si mormora che alcune figure della destra locale avrebbero addirittura esercitato pressioni per evitare lo scioglimento di amministrazioni di sinistra. Se confermato, sarebbe un fatto gravissimo, che metterebbe in discussione ogni credibilità del partito in materia di trasparenza e legalità.

Il dato politico è chiaro: Fratelli d’Italia in Campania è un caso isolato e problematico. La classe dirigente locale è spesso di scarsa qualità, priva di visione e in cerca di accordi sottobanco con l’avversario. In alcuni territori, consiglieri meloniani flirtano apertamente con il Partito Democratico, disorientando gli elettori e tradendo la linea del partito.

E come se non bastasse, in vista delle prossime elezioni regionali, FdI non ha ancora espresso un nome davvero forte, riconoscibile e capace di rappresentare una reale alternativa al centrosinistra. Mancano carisma, leadership e soprattutto una visione politica chiara. Un vuoto che rischia di consegnare, ancora una volta, la Campania alla sinistra.

In un momento in cui Giorgia Meloni punta a rafforzare il suo ruolo di leader nazionale, il disastro campano meriterebbe una riflessione seria. Perché non si governa con le bandiere, ma con coerenza, credibilità e – soprattutto – con la capacità di rappresentare davvero il proprio elettorato. E in Campania, Fratelli d’Italia sembra aver perso tutto questo.













