CINEMA INTORNO AL VESUVIO. Pupi Avati in Arena Arci Movie con “L’orto americano”

In Villa Bruno Giuseppe Miale Di Mauro

per “Nottefonda” insieme a Francesco e Mario Di Leva

e il ritorno di “Fortapàsc” per un omaggio a Giancarlo Siani

CIAV25 celebra Clint Eastwood con il libro di Ciotta e Silvestri

La rassegna di Arci Movie col cinema all’aperto fino al 6 agosto

Villa Bruno | San Giorgio a Cremano, Napoli

biglietto 5 euro, ridotto 4 euro per soci Arci

Le serate hanno avvio sempre alle 21:15

Entra nel vivo “Cinema intorno al Vesuvio”, la rassegna di Arci Movie che animerà il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel Vesuviano, fino ai primi di agosto. Si prosegue con diversi grandi ospiti che accompagnano le proiezioni confermando la kermesse di Arci Movie come un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema sotto le stelle.

Nell’Arena di Villa Bruno è atteso un grande esponente della Settima Arte italiana, Pupi Avati, che sarà protagonista della serata di martedì 22 luglio per presentare “L’orto americano” di cui firma regia e sceneggiatura. Film di genere “gotico” che narra la storia di un giovane problematico con aspirazioni letterarie che, nella Bologna a ridosso della liberazione, si innamora fulmineamente di una giovane nurse dell’esercito americano. Un anno dopo nel Mid West americano sarà un nefasto orto a separarli. È soltanto l’ultimo capolavoro di Avati, classe 1938. Nel 1968 riesce a trovare un finanziamento e realizza il suo primo lungometraggio “Balsamus” e da allora ha realizzato più di cinquanta film, alcuni programmi televisivi e una serie di spot commerciali. Sceneggiatore per diverse opere cinematografiche, fra le quali “Salò” di Pierpaolo Pasolini, insieme al fratello Antonio ha permesso il debutto di molti giovani autori italiani. Alla serata interverrà anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

La rassegna di Arci Movie porta a San Giorgio a Cremano il cast di “Nottefonda” con la serata di martedì 15 luglio a partire dal regista Giuseppe Miale Di Mauro e gli attori protagonisti, i napoletani Francesco Di Leva e Mario Di Leva. È la storia di Ciro, un uomo allo sbando dopo la perdita della moglie, investita e uccisa sulla strada di notte. In questa ricerca ha perduto sé stesso, il senso del tempo e la possibilità di far vivere una vita normale al figlio tredicenne costretto a crescere in fretta.

A seguire altri ospiti. Mercoledì 16 luglio, in occasione della proiezione di “Fortapàsc” di Marco Risi, arrivano in Arena Paolo Siani e Gianmario Siani, rispettivamente fratello e nipote del giornalista napoletano Giancarlo Siani ammazzato dalla camorra nel 1985. Insieme a loro Roberto Napoletano, direttore de “Il Mattino”, quotidiano per cui scriveva Siani per denunciare affari e insidie della criminalità organizzata nella zona vesuviana. Saranno presenti anche Giorgio Zinno – sindaco della Città di San Giorgio a Cremano che sostiene la rassegna di Arci Movie – e Federico Cafiero De Raho, già procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, oggi Deputato, vicepresidente della Commissione Giustizia e vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

Altro importante appuntamento è quello di giovedì 17 luglio quando si proietta “Giurato numero 2” di Clint Eastwood. Per l’occasione l’Arena ospita Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri, giornalisti e critici cinematografici, che presentano il libro “Spettri di Clint. L’America del mito nell’opera di Eastwood” in cui analizzano la figura del regista soffermandosi anche a creare una sorta di cartografia cinematografica immaginaria ispirata al suo resort, Mission Ranch.

La kermesse porta il Cinema all’aperto fino al 6 agosto. Programma completo su Facebook e Instagram di Arci Movie e sul sito www.arcimovie.it. Le serate inizieranno sempre alle 21:15 e il biglietto costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Biglietteria aperta dalle ore 20. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano (Napoli).













