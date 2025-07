Regionali Campania, nel centrodestra ritorna l’ipotesi Piantedosi. A sinistra Fico in vantaggio, ma De Luca e Renzi lo ostacolano

Condividi

Visite: 98

30 Visite

Nel centrodestra campano, a sorpresa, ritorna con forza l’ipotesi Matteo Piantedosi. Il ministro dell’Interno resta in corsa come possibile candidato unitario alla presidenza della Regione Campania, nonostante la presenza di altri nomi forti, come Edmondo Cirielli.

Piantedosi, che gode di ampi consensi nel centrodestra e nei settori istituzionali, potrebbe sciogliere le riserve in caso di rimpasto di governo. In tale scenario, Matteo Salvini tornerebbe al Viminale, mentre Luca Zaia sarebbe destinato al ministero dei Trasporti, liberando così Piantedosi per la corsa in Campania.

Sul fronte opposto, nel campo del centrosinistra-M5S, Roberto Fico appare in vantaggio su Francesco Costa. Tuttavia, la sua candidatura è osteggiata sia da Vincenzo De Luca che da Matteo Renzi, entrambi impegnati a frenare l’ascesa dell’ex presidente della Camera.

Il quadro resta fluido, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews