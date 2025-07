Lavoro, Nappi (Lega): click day misura utile e trasparente che non piace ai “disoccupati di professione”

Condividi

Visite: 13

13 Visite

“Il ‘click day’ è il simbolo delle politiche attive per il lavoro che funzionano, come raramente è accaduto in Campania. Visto lo straordinario successo ottenuto grazie a questa procedura, la cui regolarità e trasparenza sono state garantite – per la prima volta – anche col coinvolgimento diretto delle forze dell’ordine, chiediamo al sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’apertura di un tavolo per ampliare il numero delle persone che possono accedere ai percorsi formativi, funzionali alla loro successiva assunzione. Per quanto riguarda quello che è avvenuto a Napoli, dove i soliti violenti hanno messo a ferro e fuoco la città e hanno aggredito i tutori dell’ordine, è opportuno riflettere sulla regia e i mandanti degli scontri: è evidente che si tratta di una frangia di facinorosi e ‘disoccupati organizzati di professione’ che cercano di attuare, in modo prepotente e intimidatorio, una logica fatta di scorciatoie del tutto fuorilegge, per giunta facendo leva sulla spettacolarizzazione di un presunto disagio sociale. Vicinanza e solidarietà agli agenti feriti, con l’augurio che possano rimettersi al più presto”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













