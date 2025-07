Roghi e campi rom. Avvocato Esposito fa richiesta di accesso agli atti. “Scarsa trasparenza, si volti pagina”

CULTURA , dal 2021 è fatto noto , che è nato : ” Il “Progetto Abramo” come iniziativa di inclusione sociale, principalmente rivolta alla popolazione Rom, che si concentra sull’accompagnamento delle famiglie nel campo Caffariello e zona Asi e relativa bonifica del territorio di Giugliano in Campania, nonché la rieducazione, l’assistenza, la mediazione e l’orientamento. I Fratelli Maristi, tramite la Fondazione Siamo Mediterraneo, sono state le associazioni attivamente coinvolte nel progetto, specialmente nel contesto dell’eco-villaggio di Giugliano in Campania. Ma ad oggi ancora nel 2025 i campi sono tutti lì presenti nel vs. territorio con nota consapevolezza che in tali luoghi si incendia frequentemente ogni sorta di rifiuto, quando basterebbe assegnare , come previsto le case e attività confiscate alle mafie cfr.: Al sindaco, al Prefetto e responsabili al ramo fondazione Mediterraneo , Maristi al generale Vadala’ e al SETTORE SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE-SPORT-CULTURA , dal 2021 è fatto noto , che è nato : ” Il “Progetto Abramo” come iniziativa di inclusione sociale, principalmente rivolta alla popolazione Rom, che si concentra sull’accompagnamento delle famiglie nel campo Caffariello e zona Asi e relativa bonifica del territorio di Giugliano in Campania, nonché la rieducazione, l’assistenza, la mediazione e l’orientamento. I Fratelli Maristi, tramite la Fondazione Siamo Mediterraneo, sono state le associazioni attivamente coinvolte nel progetto, specialmente nel contesto dell’eco-villaggio di Giugliano in Campania. Ma ad oggi ancora nel 2025 i campi sono tutti lì presenti nel vs. territorio con nota consapevolezza che in tali luoghi si incendia frequentemente ogni sorta di rifiuto, quando basterebbe assegnare , come previsto le case e attività confiscate alle mafie cfr.: http://portale.comune. giugliano.na.it/allegati/ 3278Regolamento_assegnazione. pdf tra le varie attività possibili e ipotizzabili .

— Quale presidente dello Sportello dei diritti del cittadino, associazione attiva sul fenomeno Terra dei Fuochi da anni , come riportato e ultimato la bonifica del campo nomadi di Qualiano e dallo stesso sindaco di Qualiano De Leonardis , riportato in delibera comunale, quale associazione attiva sul territorio, nonche’ avvocato che in tema segue attività penali sul fenomeno Terra dei Fuochi presso alcune Procure , in cui difendo vari assistiti e infine quale cittadino , che vede coinvolto direttamente se stesso e familiari per il fenomeno roghi, per le malattie respiratorie e tumorali e il nesso causale che l’ I.S.S. ha stabilito con la Procura di Napoli Nord e quindi svariati morti di tumori , avutisi negli anni in famiglia, avendone pertanto piena legittimazione, ad horas chiedo ripeto l’ accesso agli atti e richiedo altresì ogni attività di sviluppo e accesso atti , circa bonifiche in atto e percorsi ad oggi espletati e attività svolte circa il progetto, finanziamenti/ donazioni avutesi o meno , su tali campi siti in località Caffariello e zona Asi di Giugliano in Campania, e future attività al fine di prendere parte ai processi e conoscere lo stato dell’ arte con la trasparenza che deve contraddistinguere ai sensi dell ‘art.97 Cost. e Decreto Legislativo n. 33/2013 e dalla Legge 241/1990. Tanto è dovuto attendo riscontri e accesso agli atti e sviluppi sul progetto Abramo e relative attività da relazionarsi ex l.241/90 , come già indicatovi essendo legittimato da precedenti PEC e attività, quale legale ai fini istruttori essendo portatore sia di interesse legittimo che diritto soggettivo, ai fini delle indagini istruttorie e legali, distinti saluti .

Avv.Beniamino Esposito