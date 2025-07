Osimhen, niente accordo tra Napoli e Galatasaray. Trattativa appesa a un filo

Condividi

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per il ritorno in Turchia di Victor Osimhen resta in stallo. A poche ore dalla scadenza della clausola rescissoria da 75 milioni di euro, l’accordo tra le parti non è stato raggiunto.

Il Napoli ha ribadito più volte la propria posizione: l’attaccante nigeriano lascerà solo in caso di pagamento integrale della clausola. I turchi hanno presentato una proposta strutturata su pagamenti dilazionati in quattro-cinque anni, ma gli ultimi dettagli — in particolare le garanzie bancarie — non sono arrivati in tempo utile.

Il club di Istanbul è ancora fiducioso, ma senza i documenti richiesti il Napoli non si muoverà di un millimetro. La dirigenza azzurra, infatti, ha già fatto sapere che non farà sconti, nemmeno in extremis, per l’ex capocannoniere della Serie A.

Ora la trattativa rischia di saltare definitivamente, e non si escludono sviluppi inattesi nelle prossime ore. Se il Galatasaray non presenterà subito le garanzie, Osimhen potrebbe essere costretto a iniziare il ritiro con il Napoli, da separato in casa.













