Lago Patria. Il cadavere nel canale è Antonio Esposito, 30enne padre di tre figli scomparso da 5 giorni. Era ai domiciliari

Si tratta di Antonio Esposito, 30 anni, padre di tre figli e residente proprio a Giugliano, scomparso da cinque giorni. L’ultima volta era stato visto lo scorso venerdì. Da quel momento, di lui si erano perse completamente le tracce.

La rapina

Antonio Esposito era sospettato insieme ad altri due complici di una rapina a un distributore di benzina proprio a Giugliano. L’uomo, al momento dei fatti, si trovava agli arresti domiciliari, misura che avrebbe violato per partecipare al colpo insieme a due complici. La fuga dei tre, secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, sarebbe avvenuta a bordo di un’auto poi abbandonata nei pressi dell’area dove è stato ritrovato il corpo.

Proprio in quella fase qualcosa sarebbe andato storto: Esposito potrebbe aver avuto un malore, essere rimasto ferito o coinvolto in una lite con gli altri membri del gruppo, che lo avrebbero poi lasciato lì, forse già privo di vita.

La denuncia di scomparsa

La famiglia di Esposito aveva denunciato la scomparsa e le ricerche, partite nei giorni successivi, si erano concentrate soprattutto tra Lago Patria e Varcaturo, area in cui si ipotizzava potesse essersi nascosto o essere stato abbandonato. Si attende ora l’identificazione ufficiale del cadavere ritrovato in mattinata, anche se gli elementi raccolti finora sembrano confermare l’identità del trentenne. Fondamentale sarà l’esame autoptico, che dovrà stabilire le cause del decesso e chiarire se si sia trattato di una morte violenta, accidentale o conseguenza di un malore.