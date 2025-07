SANITÀ: APPROVATA LA LEGGE SUL RICONOSCIMENTO DELLE ISOLE DI CAPRI, ISCHIA E PROCIDA COME ZONE DISAGIATE. SOMMESE: “GIUSTIZIA TERRITORIALE, NON PRIVILEGI”

“Le isole e le aree periferiche della Campania vivono ogni giorno il peso dell’isolamento e della distanza. Riconoscere questo disagio e agire di conseguenza è una scelta di giustizia. Questa legge non crea privilegi, ma restituisce dignità.” Con queste parole il presidente della I Commissione e consigliere regionale di Azione Giuseppe Sommese ha commentato l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge che riconosce Capri, Ischia e Procida – insieme ai Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Sapri e Vico Equense – come zone disagiate sotto il profilo della fruizione dei servizi sanitari. Una proposta concreta, voluta e portata avanti con determinazione dal Presidente della I Commissione Giuseppe Sommese, che rappresenta un passo decisivo verso l’equità territoriale e il diritto alla salute. “Questa legge – continua Sommese – nasce da un principio semplice: la salute non può essere ostaggio della geografia. Chi vive su un’isola o in un’area interna ha gli stessi diritti di chi vive in città. Ringrazio tutti i colleghi del Consiglio e il presidente Gennaro Oliviero per il sostegno istituzionale e politico a un lavoro partito mesi fa e costruito ascoltando i territori.” Il provvedimento prevede una serie di interventi mirati: dal potenziamento dei presidi sanitari all’accessibilità ai luoghi di cura, dalla mobilità del personale medico alla valorizzazione delle strutture territoriali, con un focus specifico su servizi ostetrici, neonatali e oncologici. Consentirà inoltre in particolare di salvare i punti nascita esistenti e di istituirne nuovi sulle isole. In consiglio regionale, ascoltati il sindaco e i rappresentanti dei livelli locali, insieme ai consiglieri Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola si è convenuto di inserire anche Vico Equense in questo fondamentale provvedimento. “Questa legge è un segnale atteso da anni. Riconoscere Capri, Ischia e Procida come zone disagiate significa finalmente prendere atto della realtà di territori che affrontano ogni giorno difficoltà strutturali nell’accesso alla sanità.” Così in una nota congiunta i sindaci delle tre isole hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della legge, ringraziando il presidente Giuseppe Sommese e il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero per l’impegno costante e l’attenzione concreta.