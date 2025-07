Marano, cerimonia in memoria di Salvatore Nuvoletta

Condividi

Visite: 183

29 Visite

A 43 anni dalla sua uccisione per mano della camorra, Marano ha ricordato con una cerimonia solenne il carabiniere Salvatore Nuvoletta, assassinato il 2 luglio 1982 a soli 20 anni. L’omaggio si è svolto al cimitero di via Vallesana, dove è stata deposta una corona d’alloro sulla tomba di famiglia, accompagnata dal silenzio intonato da un militare: un momento di forte impatto emotivo per i presenti.

Alla commemorazione hanno partecipato i familiari di Salvatore, i vertici locali, provinciali e regionali dell’Arma dei Carabinieri, nonché i rappresentanti dell’amministrazione comunale. A seguire, nella chiesa di San Ludovico d’Angiò, è stata celebrata una messa solenne officiata dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo.

Un tributo sentito a un giovane carabiniere che con il suo sacrificio. La sua memoria resta viva nel cuore della comunità e delle istituzioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews