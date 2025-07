BACOLI: furto di auto e fuga rocambolesca. Due persone arrestate dai Carabinieri

I due uomini sono stati sorpresi nel parcheggio di una scuola in via Lucullo, mentre tentavano di forzare l’avviamento di un’auto.

Caduti in trappola, uno dei due è fuggito guidando il veicolo appena rubato e ha anche investito uno dei militari.

L’altro è scappato nella macchina con cui erano arrivati.

Grazie al coordinamento della centrale operativa, le gazzelle sul territorio hanno stretto una morsa attorno ai due malviventi. Accerchiati nel porto di Baia, il 31enne e il 21enne si sono affidati alle loro gambe finendo la corsa, loro malgrado, dopo pochi metri.

Arrestati per furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, sono entrambi in attesa di giudizio.

Nella loro auto attrezzi per lo scasso, una centralina elettrica e documenti di circolazione di un altro veicolo risultato rubato la mattina stessa.

Il carabiniere investito se la caverà con 7 giorni di prognosi.