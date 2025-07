Incendio a Creta. Emergenza in corso, turisti via da abitazioni e strutture

Un vasto incendio sta devastando la costa sudorientale dell’isola di Creta, in Grecia, dal pomeriggio del 2 luglio 2025. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate da venti di burrasca e caldo estremo, minacciando abitazioni, strutture turistiche e infrastrutture vitali.

Le località maggiormente colpite includono Agia Fotia, Ferma e Koutsounari, nel comune di Ierapetra, nella provincia di Lasithi. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di circa 1.500 persone, tra residenti e turisti, trasferendole in strutture sicure. Alcuni sfollati sono stati ospitati in un palazzetto dello sport, mentre altri sono stati accolti in strutture alberghiere in altre zone.

Le operazioni di spegnimento coinvolgono 155 vigili del fuoco, supportati da elicotteri e mezzi antincendio. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse e il terreno accidentato rendono difficile il controllo del rogo. La qualità dell’aria è pericolosa a causa del fumo denso e della caduta di cenere, con visibilità ridotta in alcune aree.

Le autorità sanitarie hanno messo in stato di allerta tutti gli ospedali di Creta, mentre quattro anziani sono stati ricoverati per problemi respiratori legati all’inalazione di fumo.