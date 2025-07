Scippo in pieno centro a Marano, zona Spirito Santo: due in moto strappano collana a un passante

Condividi

Un nuovo episodio di scippo si è verificato nel cuore di Marano, nella zona di Spirito Santo. Due persone a bordo di una moto hanno strappato la collana a un uomo che passeggiava tranquillamente per strada, per poi allontanarsi rapidamente.

Non si tratta di un caso isolato: furti simili sono stati segnalati anche in altre aree del territorio comunale. Sebbene i dati ufficiali mostrino una diminuzione dei reati, quantomeno delle denunce, la percezione dei cittadini è ben diversa. Molti infatti denunciano un aumento della sensazione di insicurezza, soprattutto in determinate zone e nelle ore notturne, e temono che il fenomeno possa essere sottostimato. In realtà nulla viene sottostimato ma ci sono problemi organizzativi, di personale e logistiche che non tutti conoscono.













