GIUGLIANO, COLAVITTO NON HA ANCORA FIRMATO. LE “SOFFIATE” DI UN EX DIRIGENTE CHE SPACCIA PER NUOVE NOTIZIE GIA’ DATE. LA VERITA’ SULL’INTERA VICENDA

Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni sulla panchina del Giugliano per la prossima stagione, con la notizia che Gianluca Colavitto avrebbe già firmato un accordo con la società gialloblù, con un annuncio atteso tra mercoledì 2 luglio e giovedì 3. In realtà, la trattativa con Colavitto resta ancora aperta: sebbene l’intesa probabilmente andrà in porto, non è affatto vero che il tecnico abbia già firmato.

Prima di qualsiasi comunicazione ufficiale, è necessario rispettare i tempi giusti, e nel frattempo la società sta valutando anche un altro allenatore, mantenendo aperte diverse opzioni per la guida tecnica.

Va sottolineato come molte delle notizie diffuse nelle ultime ore non derivino da dichiarazioni ufficiali, ma da “soffiate” giornalistiche fornite da un ex dirigente del Giugliano che, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, offre informazioni dietro compenso a un sito di informazione sportiva. Spesso queste anticipazioni riprendono notizie già pubblicate in precedenza dal quotidiano Il Mattino di Napoli, principale fonte di informazione sportiva regionale.

Questo modo di diffondere notizie, più attento alla visibilità che alla precisione, rischia di alimentare confusione e aspettative premature tra tifosi e addetti ai lavori.

In conclusione, la trattativa con Colavitto rimane in fase avanzata di definizione e solo nei prossimi giorni si potrà avere chiarezza definitiva sul nome del nuovo allenatore del Giugliano.













