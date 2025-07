TRAGEDIA IN SPAGNA E CALCIO IN LUTTO PER LA MORTE DI DIOGO JOTA

Condividi

Tragedia in Spagna. Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, 28 anni, è morto questa mattina presto in un incidente stradale nella provincia di Zamora. Morto anche il fratello, pure lui calciatore professionista.

La tragedia: la macchina ha preso fuoco

L’incidente è avvenuto al chilometro 65 della A-52 , nei pressi della regione di Zamora, nella provincia di Sanabria. Il giocatore del Liverpool è morto quando il veicolo su cui viaggiava insieme al fratello André, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, provocando un incendio. Secondo i testimoni che hanno chiamato il 112, l’auto è stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alla vegetazione circostante.

Diogo Jota appena 10 giorni fa si era sposato con la fidanzata, Rute Cardoso. Il matrimonio si è svolto il 22 giugno scorso. Djogo era padre di tre bambini. Un calciatore brillante, reduce dalla vittoria in Premier League con i reds, scandita dal gol decisivo nel derby contro l’Everton.

Probabile lo scoppio di uno pneumatico in un sorpasso

La Guardia Civil spagnola, riguardo all’incidente stradale in cui ha perso la vita il calciatore portoghese del Liverpool, ha confermato che dalle prime indagini risulta che sarebbe scoppiato uno pneumatico dell’auto su cui era a bordo insieme al fratello, durante un sorpasso. L’auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Chi era Djogo Jota

Diogo Jota, 28 anni, era arrivato al Liverpool nel 2020 dal Wolverhampton per 44,7 milioni di euro. Da allora, ha collezionato 182 presenze con i Reds, segnando 65 gol e fornendo 26 assist, vincendo tre titoli: una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22). Il nazionale portoghese aveva avuto una breve parentesi all’Atletico Madrid, che lo aveva acquistato dal Pacos Ferreira nell’estate del 2016 per 7 milioni di euro. Quella stessa estate era andato in prestito al Porto. In seguito sempre in prestito, al Wolverhampton, prima di trasferirsi a titolo definitivo nel 2018 per 14 milioni di euro.

“Diogo Jota non è stato solo un giocatore fantastico con quasi 50 presenze per la nazionale, ma anche una persona straordinaria che è stata rispettata da tutti i suoi compagni e avversari. Aveva una gioia contagiosa ed era un punto di riferimento nella propria comunità”, scrive la Federcalcio portoghese nella nota di cordoglio.













