Ippolito (Coordinatore Enti di Promozione Sportiva Campania): “Ringraziamo la Regione Campania per i voucher sport, si vigili sui tempi di rimborso ad associazioni e società”

Condividi

Visite: 7

17 Visite

Da oggi le famiglie campane con redditi medio-bassi possono presentare su apposita piattaforma digitale la domanda per i voucher sportivi 2025/2026 emessi dalla Regione Campania. Circa 90.000 giovani atleti tra i 6 ed i 15 potranno partecipare ad attività sportive ottenendo un beneficio economico regionale.

“Il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva della Campania plaude alla scelta della Regione Campania, che conferma per un altro un anno una misura di grande valore sociale, importantissima per decine di migliaia di famiglie che, altrimenti, non potrebbero permettersi di pagare l’attività sportiva per i propri figli. – dichiara il coordinatore Michele Ippolito – Nel ringraziarla, chiediamo all’assessore regionale Lucia Fortini, che si è sempre mostrata sensibile alle istanze provenienti dal mondo dello sport, di verificare, per quanto di competenza, che i rimborsi dei voucher alle associazioni e società sportive siano effettuati celermente, per non gravare eccessivamente su realtà che già oggi operano con grande fatica a sostegno delle fasce più fragili.”

Il Coordinamento riunisce, in Campania, quattordici enti di promozione sportiva: Acsi, Aics, Acs, Asi, Cns Libertas, Csain, Csen, Csi, Endas, Msp, Opes, Pgs, Uisp, Us Acli.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti