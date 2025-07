Rifacimento pista di volo Aeroporto di Napoli-Capodichino: lavori rinviati a novembre 2026 e ridotti i tempi di chiusura

Condividi

I lavori per il rifacimento della pista di volo dell’Aeroporto di Napoli-Capodichino sono stati posticipati a novembre 2026, con un ritardo di oltre dieci mesi rispetto alla data iniziale prevista per gennaio. Inoltre, sono stati ridimensionati anche i tempi di chiusura dello scalo, che resterà inattivo per meno di 30 giorni. Questa è la sintesi della proposta condivisa durante il tavolo di concertazione tenutosi oggi, martedì 1 luglio 2025, tra Enac e Gesac, la società che gestisce l’aeroporto napoletano.

La notizia della chiusura totale dell’aeroporto per 42 giorni, dal 19 gennaio al 1 marzo 2026, era stata anticipata da Fanpage.it lo scorso 22 maggio. Tuttavia, l’Enac aveva espresso dubbi sul progetto, chiedendo a Gesac di ridurre i tempi di chiusura per minimizzare i disagi ai viaggiatori.

Nel corso dell’incontro odierno, le parti hanno concordato di approfondire la soluzione proposta da Enac, che prevede di ottimizzare i tempi di lavorazione, limitare i giorni di chiusura rispetto ai 30 giorni previsti nella seconda proposta presentata da Gesac a fine giugno, e realizzare i lavori nel mese di novembre 2026, periodo con minor traffico passeggeri.

Piano contro i disagi

Sarà istituito un tavolo tecnico composto da Enac, Enav, gestore aeroportuale e operatori, al fine di coordinare al meglio le operazioni. Il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, ha dichiarato:

“Si tratta di una soluzione condivisa che limita i giorni di chiusura totale allo stretto necessario, programmata in novembre, il periodo dell’anno con minore traffico. L’obiettivo principale è tutelare i passeggeri e ridurre al minimo i disagi. Per questo è fondamentale la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.”

All’incontro hanno partecipato, per Enac, il Presidente Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente e i responsabili tecnici; per Gesac il Presidente Carlo Borgomeo e l’Amministratore Delegato Roberto Barbieri; oltre a rappresentanti di Enav, compagnie aeree e industrie operanti nello scalo.













