OMICIDIO GIACCIO, PER I GIUDICI NON FU DELITTO DI CAMORRA. L’AVVOCATO DI FAMIGLIA: “UNO SCEMPIO GIURIDICO E UMANO”

Accolto primo motivo atto di appello dell’avvocato Esposito Domenico per PERRONE ROBERTO, con riconoscimento del CONCORSO ANOMALO nel delitto. Pen ridotta ad anni 8. Il Perrone, come ha sempre dichiarato fin dai suoi primissimi verbali di interrogatorio, non sapeva della volontà omicidiaria del Cammarota, non avrebbe mai condiviso questo proposito criminoso, non avrebbe mai preso parte ad un omicidio con affiliati alle prime armi e senza essere minuziosamente messo al corrente dei dettagli delle motivazioni e senza il placet del Polverino.

Viene rigettato appello degli avvocati Raffaele e Gaetano Esposito per NAPPI CARLO, non passa neanche in appello il tentativo adi affermare l’infermità mentale dell’imputato; per lui conferma della condanna di primo grado. Ridotta a 16 anni condanna a CAMMAROTA SALVATORE, assistito da Annamaria Branca e Saverio Senese: la corte di assise di appello ha premiato scelta dell’imputato di rinunciare ai motivi di impugnazione, confessare il delitto, ribadire la sua dissociazione dal clan e tentativo di risarcimento di danni ai familiari della vittima.

Per l’avvocato Alessandro Motta, legale della famiglia Giaccio, la sentenza “è uno scempio giuridico. Non riconoscere l’aggravante mafiosa, per boss di quel calibro che scendono in strada travestiti da carabinieri, per uccidere un innocente, senza pietà, senza nemmeno ascoltare le voci di un ragazzo che riferiva di non essere la persona che cercavano, è qualcosa di abnorme e mostruoso. Giulio meriterebbe la beatificazione, l’intitolazione di piazze e scuole. Scriverò al Presidente della Repubblica”.