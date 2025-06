TERRA DEI FUOCHI: RASTRELLI, BENE OK A ODG PETRENGA SU OBIETTIVI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Condividi

“La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla situazione critica della Terra dei Fuochi ha imposto una drammatica presa d’atto sul fatto che lo Stato italiano non aveva, nel passato, affrontato il problema “con la diligenza richiesta dalla gravità della situazione”, come risultante dalle analisi sull’incremento delle patologie tumorali sui territori tra Napoli e Caserta. Ad oggi, però, con la consueta operatività che ne ha contraddistinto l’azione politica, il Governo Meloni ha dimostrato, attraverso il rafforzamento dei poteri al Commissario Straordinario, di voler finalmente procedere con la massima urgenza alle attività di bonifica e messa in sicurezza dei territori, e di voler realizzare gli obiettivi strategici previsto dall’Accordo di Programma Quadro per il superamento della situazione emergenziale nei Comuni coinvolti”. Così Sergio Rastrelli rinviando all’approvazione dell’Ordine del Giorno, accolto dal governo, sulla convocazione e raccordo in Prefettura, delle Conferenze provinciali permanenti di Napoli e Caserta per la definizione delle azioni del Programma Quadro tra Governo, Regione e Comuni della Terra dei Fuochi in l’attuazione delle norme previste dalla legge regionale 6/2016 come quelle sulla rinaturalizzazione delle aree agricole a rischio ambientale o l’istituzione di un Polo Oncologico pluri-territorale, in coerenza con l’attività dell’attuale commissario straordinario.

“L’ordine del giorno promosso dalla collega Giovanna Petrenga ed approvato oggi in Senato – sottolinea Rastrelli – vuole impegnare ulteriormente tutte le istituzioni coinvolte – anche attraverso il prezioso raccordo della conferenza permanente delle Prefetture – a procedere sollecitamente anche alla rinaturalizzazione della aree agricole a rischio ambientale, e ad ogni attività necessaria per la tutela delle nostre produzioni agro zootecniche, alimentari e del pescato, e per l’assistenza sanitaria e la salvaguardia del diritto alla salute delle nostre comunità”. “Insomma – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – un ulteriore e significativo passo nella giusta direzione della salvaguardia dei diritti dei cittadini campani”.













