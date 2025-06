NAPOLI, MILANO E PALERMO: FRODI FISCALI E RICICLAGGIO, UNDICI ARRESTI. INTERESSI ANCHE DEI CLAN NUVOLETTA E DI LAURO

Visite: 290

Ci sarebbero anche gli interessi dei clan camorristici Nuvoletta e Di Lauro dietro alla maxi evasione fiscale scoperta con l’inchiesta ‘Moby Dick’ che il 14 novembre 2024 portò all’arresto di 47 persone facenti parte di una banda internazionale che operava in Italia, Spagna e altri Paesi dell’Unione europea, oltre che in Svizzera, Singapore ed Emirati arabi. L’indagine degli uffici delle procure Ue (Eppo) di Palermo e Milano si è arricchita di un nuovo capitolo e oggi sono scattati altri 11 arresti. Il provvedimento è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Varese, dal servizio centrale operativo della Polizia, dalla Sisco e dalla squadra mobile di Palermo. Gli undici, su disposizione del gip del tribunale di Milano, sono finiti tutti in carcere.