IRAN-ISRAELE, TREGUA VIOLATA. L’IRA DI TRUMP: “NON SANNO COSA CA….STANNO FACENDO”

Condividi

Visite: 298

42 Visite

Dopo il contrattacco (preannunciato) dell’Iran contro le basi militari Usa in Qatar arriva il giorno del “cessate il fuoco”. L’annuncio arriva prima da Donald Trump, con il presidente americano che nella notte italiana parla di una tregua “per sempre”, poi da Teheran che sostiene di averlo “imposto al nemico”. Di seguito, gli aggiornamenti della giornata:

Ore 13.23 – Trump: Iran e Israele non sanno cosa c***o stanno facendo, Netanyahu fermi ora i caccia

“In pratica abbiamo due paesi che combattono da così tanto tempo e così duramente che non sanno più cosa c… stanno facendo”. Così Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di andare al vertice della Nato all’Aja, si infuria con Israele e Iran per la violazione del cessate il fuoco da lui annunciato nella notte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews