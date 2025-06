Iran rompe la tregua annunciata da Trump: missili su Israele, Tel Aviv minaccia risposta devastante

Condividi

La tregua tra Iran e Israele, annunciata solo poche ore prima dal presidente americano Donald Trump, è stata bruscamente interrotta. Teheran ha lanciato una serie di missili contro postazioni militari israeliane nel nord del Paese, scatenando l’immediata reazione di Tel Aviv. “È un atto di guerra. La nostra risposta sarà dura e proporzionata”, ha dichiarato il primo ministro israeliano. L’attacco, rivendicato da milizie filo-iraniane, segna un nuovo punto di rottura in un conflitto già esplosivo. Le forze israeliane sono in stato d’allerta e pronte a colpire obiettivi strategici in Iran. La comunità internazionale teme ora un’escalation incontrollabile. L’iniziativa diplomatica voluta da Trump rischia di crollare sotto i colpi di una guerra che nessuno sembra più in grado di fermare.













Commenti

