Giornalismo. Morto Ermanno Corsi, il cordoglio dell’Odg Campania

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania esprime il cordoglio per la morte di Ermanno Corsi che è stato presidente dell’Odg della Campania per 18 anni.

Toscano d’origine (era nato a Carrara) ma trasferitosi giovanissimo a Torre del Greco, Corsi ha mosso i primi passi, come giornalista, a ‘Il Tempo’. Ha lavorato quindi a ‘Il Mattino’ per approdare infine alla Rai.

E’ stato inoltre dal corrispondente dalla Campania de ‘la Repubblica’ dal 1976 al 1990.

Impegnato anche nel sindacato è stato delegato a diversi congressi Fnsi ed ha legato il suo nome al Premio Cimitile.

Ha scritto, infine, numerosi libri su politica e meridionalismo, tra cui “La città ogni giorno. Viaggio non immaginario nel malessere metropolitano” e “Mezzogiorno dimezzato”.

Da alcuni anni collaborava, come opinionista, al quotidiano ‘Roma’.

Cordoglio è stato espresso anche dai consiglieri nazionali dell’Ordine dei Giornalisti della Campania: Antonio Sasso, Titti Improta e Alessandro Sansoni.













