QUARTO, QUATTRO GIORNI DI MUSICA E ANIMAZIONE

Quattro giorni di musica, animazione per bambini, serate danzanti e food. Dal 27 al 30 giugno, a Quarto, si terrà la festa dei santi Pietro e Paolo, che si celebra come ogni anno il 29 giugno. Nel corso delle serate, promosse dalla parrocchia Santi Pietro e Paolo e curate da Radio Marte, con il supporto della Città Metropolitana di Napoli, ci saranno spettacoli di musica anni ‘90, fuochi e luci d’artista, mercatini e aree food e infine una serata caraibica con la partecipazione di noti dj. L’appuntamento è al piazzale Masullo, presso il bivio di Quarto. Le manifestazioni saranno precedute, martedì 24, dalla presentazione del volume “Pietro e Paolo nei Campi Flegrei. Storia, fede e leggenda” e giovedì 26, alle 19.30 dall’accensione delle luminarie. Domenica 29 la tradizionale processione per le vie del quartiere, con l’esposizione delle immagini dei Santi Patroni, animata dalla Banda Musicale “Vanvitelliana” di Bacoli. La festa dei santi Pietro e Paolo si tiene in onore dei patroni della città. Una celebrazione molto importante nel calendario cristiano, che commemora il martirio di questi due apostoli a Roma. A Quarto la ricorrenza, si è affermata grazie all’opera di don Albano e dei suoi collaboratori, diventando un’occasione di aggregazione sociale e religiosa, con eventi culturali e celebrazioni che coinvolgono la comunità locale.













