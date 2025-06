Cirielli: “Pronto a guidare la Campania, De Luca lascia una Regione allo sbando”

Il viceministro agli Esteri e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, si dice pronto a candidarsi per la guida della Regione Campania alle prossime elezioni. “Ho dato la mia disponibilità, ma la decisione spetta ai leader del centrodestra”, ha dichiarato, sottolineando come l’esperienza a Palazzo Santa Lucia sarebbe per lui “un grande onore”.

Cirielli attacca duramente l’attuale governatore Vincenzo De Luca, definendolo il responsabile di un “disastro gestionale”, in particolare su sanità e trasporti. “Il pronto soccorso del Ruggi ha attese medie di tre giorni: inaccettabile”, accusa. Anche sul piano finanziario, la Campania – secondo Cirielli – esce a pezzi dalla doppia legislatura di De Luca: “Caldoro aveva lasciato un avanzo di bilancio, oggi non c’è più nulla”.

Sulla questione del terzo mandato, Cirielli è netto: “Discussione chiusa, era solo una provocazione politica”. Quanto al futuro del centrosinistra, prevede che De Luca tenterà comunque di condizionare le scelte della sua area. Intanto, il centrodestra lavora sul territorio e punta a ufficializzare il candidato entro fine luglio.