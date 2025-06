Terremoto ai Campi flegrei, nessuna criticità segnalata

La funzione sanitaria, si legge in un comunicato, non ha segnalato alcun problema presso gli ospedali dell’area interessata. L’Ingv Osservatorio Vesuviano di vulcanologia ha evidenziato un basso indice di scuotimento e tuttavia lunedì prossimo nella mattina, prima dell’inizio delle attività scolastiche, saranno effettuati sopralluoghi tecnici nelle 16 scuole superiori interessate dallo svolgimento degli esami di Stato.

Il Comune di Napoli provvederà alle verifiche tecniche anche presso le scuole materne di competenza, secondo le previsioni delle pianificazioni di settore. Anche la Società E Distribuzione non ha segnalato alcuna criticità.

Alla riunione hanno partecipato i Vigili del fuoco, la Protezione Civile Regionale, le Forze di Polizia, i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, la Guardia Costiera di Pozzuoli, il Referente Sanitario Regionale, la Società E Distribuzione, le ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, il COE 118, l’ INGV- Osservatorio Vesuviano di vulcanologia, l’Ufficio scolastico Regionale.