GIUGLIANO, SPARI IN STRADA, FERIMENTO E ARRESTO: IL NOME DELL’ARRESTATO SCRITTO DUE GIORNOI FA DA TERRANOSTRANEWS, I GIORNALI LOCALI ANCORA BRANCOLANO NEL BUIO

I carabinieri hanno fermato su ordine della Procura di Napoli Nord un 61enne, Salvatore d’Agostino, accusato di aver tentato di uccidere a Giugliano in Campania, la sera dello scorso 13 giugno, un 49enne con cui aveva avuto una accesa lite in strada, in via Oasi Sacro Cuore.

L’aggressore, infatti, dopo il litigio, è andato a casa, ha preso una pistola con matricola abrasa e ha sparato quattro colpi contro il 49enne, ferendolo al petto, allo stomaco, alla gamba e al piede, e si è quindi dato alla fuga. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno immediatamente avviato le indagini, identificando subito, grazie alle telecamere di videosorveglianza, il 61enne, che inizialmente non era stato individuato, è stato trovato a Napoli a casa di un’anziana parente, che però era all’oscuro di tutto.

I carabinieri hanno trovato anche l’arma in un box auto. Il 61enne è stato condotto al carcere napoletano di Poggioreale per tentato omicidio e porto di arma clandestina, in attesa della convalida del fermo.