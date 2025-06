Condividi

Visite: 82

26 Visite

I carabinieri intervengono in via via Provinciale Botteghelle di Portici, 505, nel quartiere Barra nell’istituto comprensivo Perasso.

Erano appena crollati circa 20 metri quadrati del solaio di un’aula didattica.

Al momento del crollo non vi erano alunni all’interno della scuola ma solo personale amministrativo. Nessun ferito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews