Roberto Ormanni presenta “Domani è un altro giorno” al Blue Turtle

Condividi

Visite: 6

34 Visite

I finali che hanno fatto la storia del Cinema nella collana Sorsi

Sarà presentato al Blue Turtle di Napoli il libro di Roberto Ormanni “Domani è un altro

giorno”, l’appuntamento è fissato per venerdì 13 giugno alle ore 18. Dopo i saluti di Giulia

Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore: l’attore Benedetto Casillo e il

giornalista del Corriere del Mezzogiorno Vanni Fondi.

Perché, come dice l’aspirante scrittore Paul Varjak alla sognatrice Holly Golightly: “non importa

dove tu corra, finirai sempre per imbatterti in te stessa”. E se riusciamo anche a ritrovare Gatto, il

lieto fine è assicurato.

Roberto Ormanni, giornalista, cronista giudiziario, è autore di manuali sul cinema d’animazione e

su Napoli nel cinema, e coautore delle sceneggiature della serie animata “Ulisse” prodotta da Rai

Cartoon. Fa parte di 3C, Coordinamento dei Comunicatori della Cultura.

TITOLO: DOMANI È UN ALTRO GIORNO

AUTORE: ROBERTO ORMANNI

EDITORE: GIANNINI EDITORE

COLLANA: SORSI VOL.3

PAGINE: 80

PREZZO: 14,00 €













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews