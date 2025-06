Terzo mandato, distanze tra Lega e Forza Italia. Salvini accelera anche sulla pace fiscale

Condividi

Il terzo mandato resta motivo di frizione tra Lega e Forza Italia. Ma, nel corso del consiglio federale che si è svolto alla Camera, Matteo Salvini è stato chiaro nell’invitare i suoi a mantenere la calma ed evitare lo scontro con gli alleati. Il Carroccio è deciso a «portare avanti, con decisione e senza alcuna incertezza» il tema, ma la linea dettata dal segretario e trapelata dalla riunione a porte chiuse è quella del confronto, non del muro contro muro. Apprezzamento, inoltre, è emerso per le aperture su una nuova norma per tutte le regioni giunte da FdI.

Chi sperava che il consiglio federale, durato due ore, si trasformasse nel lancio di un redde rationem, insomma, è rimasto deluso. Anche sul tema della pace fiscale, primo punto dell’agenda, Salvini ha spiegato di non volere tensioni in maggioranza: «Non si tratta di una soluzione alternativa ad altre proposte degli alleati, ma “complementare”», ha sottolineato, assicurando che l’obiettivo della Lega è di approvare la norma entro l’estate in Commissione, e averla operativa con la legge di Bilancio, a inizio 2026. Road map che il ministro per l’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha valutato possibile, interpellato a fine riunione: «Sì, i tempi ci sono anche, adesso c’è da lavorare sui dati e sulla proposta. E poi c’è l’iter parlamentare per la definizione della platea da definire…».













