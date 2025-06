Condividi

Visite: 322

30 Visite

Si è lanciato dal cavalcavia sulla strada tra Nola e Villa Literno. E’ morto così Enzo Natale, esponente politico di Frignano, comune del casertano di cui è stato candidato sindaco nelle elezioni amministrative del 2021.

Per gli investigatori non ci sarebbero dubbi: si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Inutili purtroppo i soccorsi, per Natale non c’è stato nulla da fare: tantissimi i messaggi di cordoglio per una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews