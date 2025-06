Marano. Assunto nella ditta che lavora per conto del Comune: polemiche su un nome e sulle sue parentele

Condividi

Sta facendo discutere l’assunzione, da parte di una società che opera in appalto per il Comune di Marano, di un soggetto imparentato con un noto e defunto esponente della criminalità organizzata. La persona in questione era già stata impiegata, in passato, come stagionale, nella ditta che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti.

La vicenda ha generato malumori tra i dipendenti della società, i quali da tempo lamentano la riduzione delle ore lavorative e si interrogano sul perché si continui ad assumere nuovo personale anziché incrementare l’orario degli operatori già in servizio. Ieri c’è stata anche un’assemblea in tal senso.













