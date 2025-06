Marano, pulizie al Comune. Stato di agitazione del personale per l’arrivo di una nuova unità. “Ha più ore di lavoro di noi che stiamo qui da anni”

Condividi

Visite: 392

40 Visite

La Federazione Lavoratori Comparto Servizi e Terziario Trasporti comunica che, in data odierna, l’organizzazione sindacale è stata informata dalle rappresentanze sindacali del cantiere e dalle maestranze addette alle pulizie degli uffici comunali di Marano che la società Romeo, affidatario dell’appalto con l’ente, ha inviato sul cantiere in oggetto (casa comunale) una unità lavorativa ex novo non facente parte della lista storica di quindici unità. Per quanto postulato, la scrivente diffida la Romeo gestioni a tenere tale atteggiamento con invio di personale ex novo e allo stesso tempo proclama stato di agitazione di tutte le maestranze impegnate nell’appalto in oggetto. Allo stesso tempo si chiede alle istituzioni in epigrafe, comune di Marano, prefettura di Napoli, Romeo gestioni e Città Metropolitana, di attivare un tavolo congiunto tra le parti onde poter espletare la prima fase della stessa procedura.

Flia Campania

Le maestranze, contattateci nella giornata di oggi, fanno inoltre presente che il neo assunto, già a lavoro da ieri, ha un contratto che prevede un utilizzo per cinque ore al giorno, mentre la gran parte degli operai, da anni in servizio, ha contratti in molti casi con ore non superiori alle 4 o 2,5 giornaliere.

Il lavoratore in questione, come già evidenziato dal nostro portale, mesi fa era stato inserito anche negli stagionali dei rifiuti e, in precedenza, operava per una ditta poi interdetta per mafia. Il soggetto è anche legato da vincoli familiari con un defunto noto esponente di un clan.













