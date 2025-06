Kevin De Bruyne al Napoli: scatta in countdown, l’annuncio di Fabrizio Romano accende l’entusiasmo azzurro

Il momento tanto atteso è arrivato: Kevin De Bruyne vestirà la maglia del Napoli. La conferma, definitiva e inconfutabile, è arrivata attraverso l’ormai celebre “Here we go” di Fabrizio Romano, firma di punta del calciomercato internazionale. Si chiude così una trattativa storica per il club partenopeo, che si assicura le prestazioni di uno dei centrocampisti più forti e iconici del panorama calcistico mondiale.

Tutti i tasselli sono andati al proprio posto. I contratti sono stati firmati, le questioni commerciali risolte, la nuova abitazione napoletana individuata, la famiglia felice e pronta per la nuova avventura. Nulla è stato lasciato al caso, nemmeno i dettagli legati all’immagine personale e agli sponsor. All’appello manca solo un ultimo passaggio, ormai più una formalità che un ostacolo: le visite mediche, previste per domani a Roma, presso la clinica Villa Stuart. Un appuntamento già fissato con precisione dal Napoli, che ha lavorato in perfetta sinergia con gli avvocati del belga per pianificare ogni fase del trasferimento.

Classe senza tempo, talento cristallino e 34 candeline da spegnere il 28 giugno: De Bruyne arriva all’ombra del Vesuvio con l’esperienza dei campioni e l’entusiasmo di chi vuole ancora lasciare il segno. Non si tratta più di un’ipotesi suggestiva come quelle circolate fino a pochi giorni fa: è tutto vero, concreto, definito. E per Napoli si apre un nuovo capitolo da sogno.

In Belgio, dove De Bruyne è molto più di un semplice calciatore – è capitano e simbolo di un’intera generazione – la notizia ha avuto un’eco fortissima. L’addio al Manchester City, dove ha vinto tutto, ha aperto scenari interessanti sul prosieguo della sua carriera. Il Napoli ha colto l’opportunità, investendo con convinzione e riuscendo a costruire un progetto capace di convincere uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale. Decisivo anche il legame affettivo con la città: De Bruyne e sua moglie Michele conoscono bene Napoli, frequentata spesso in passato grazie all’amicizia con i coniugi Mertens. E proprio in Campania, a Sant’Agnello, nel 2017, hanno celebrato il loro matrimonio.

La favola è pronta a essere scritta anche sul campo. Il Napoli guarda già al ritiro di Dimaro come al punto di partenza di una nuova era, con De Bruyne come leader tecnico e carismatico. Eppure non sono mancati gli ostacoli: la trattativa è stata lunga, con numerosi passaggi complessi, specialmente sulla gestione dei diritti d’immagine. Ma alla fine il presidente De Laurentiis e il campione belga si sono stretti la mano. Tutto è pronto. Anzi, quasi tutto: manca solo l’annuncio ufficiale dopo le visite. Poi sarà davvero tempo di voltare pagina