Spari a Barra, risse a Sant’Antimo e al Vomero

*NAPOLI BARRA*

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in corso Sirena per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo quanto rilevato, due proiettili avrebbero danneggiato la vetrata esterna di un’agenzia di trasporti funebri. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

*SANT’ANTIMO* (1.00 circa)

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in via Appia per sedare una rissa tra 6 giovani. Si trovavano nei pressi di un locale e stavano colpendosi a schiaffi e pugni.

Grazie all’intervento di altri equipaggi, le persone coinvolte sono state bloccate e identificate. 4 sono minorenni, 2 maggiorenni. Saranno tutti denunciati per rissa.

*NAPOLI VOMERO*

Ieri sera una rissa è scoppiata nei pressi di un bar in via Eduardo Massari. I carabinieri della compagnia di Napoli Vomero, presenti in zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono intervenuti evitando conseguenze peggiori.

Denunciati un 47enne (già sottoposto a libertà vigilata), il figlio 24enne già noto alle ffoo e un altro giovane coetaneo del posto. Il 47enne, oltre che per rissa, dovrà rispondere anche di porto non giustificato di armi. Poco prima dell’intervento dei militari, ha provato a disfarsi di un coltello.

Il 47enne ed uno dei 24enni, dopo essersi giunti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, hanno ricevuto rispettivamente 20 e 10 gg di prognosi.













