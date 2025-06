Amministrative provincia di Napoli, la soddisfazione del Pd

Condividi

Quattro su quattro. Con la vittoria di Giuliano Di Costanzo al ballottaggio di Volla del 9 giugno 2025, il centrosinistra, con il sostegno determinante del Partito Democratico, ottiene la quarta vittoria dopo quelle nei comuni di Giugliano, Marigliano e Casavatore.

Un risultato significativo, che conferma la solidità del nostro progetto politico in tutti i territori in cui il Partito Democratico si è presentato, con coalizioni chiare e leggibili e candidati credibili, profondamente radicati nelle comunità.

Un grazie sentito va a tutte le elettrici e gli elettori, alle candidate e ai candidati, ai militanti, ai circoli e a tutte e tutti colori che con le proprie energie hanno reso possibile questo risultato.

Sul fronte del referendum, al netto del mancato raggiungimento del quorum a livello nazionale, resta un dato politico non trascurabile. Nella provincia di Napoli la partecipazione è stata tra le più alte d’Italia, con un’affluenza del 31,8%: quasi un milione di voti validi su circa tre milioni di aventi diritto. Un segnale forte di consapevolezza civica e di una comunità che non rinuncia a far sentire la propria voce.

Così, questo referendum è stato un piccolo ma concreto segnale di futuro: una tappa e non un punto d’arrivo. Il Partito Democratico della Città Metropolitana di Napoli continuerà a fare la sua parte. Con responsabilità e soprattutto una visione chiara. Siamo determinati e pronti ad affrontare con forza e unità anche la sfida delle prossime elezioni regionali.

Giuseppe Annunziata

