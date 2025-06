Regionali Campania, Cirielli e Costa in testa nella corsa social

Nel dibattito online sulla futura presidenza della Regione Campania, i nomi di Edmondo Cirielli e Sergio Costa emergono come i più apprezzati tra i potenziali candidati. A rivelarlo è l’ultima analisi di Human, la piattaforma di web e social listening sviluppata da Vis Factor, che monitora il sentiment e le interazioni degli utenti attraverso un algoritmo semantico su base italiana.

Il report

Per il centrodestra, il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia) guida la classifica con un sentiment positivo del 34,10% e una media di 1.291 interazioni per post. Seguono, con un distacco superiore ai cinque punti, Mara Carfagna (Noi Moderati, 29,15% e 552 interazioni), Giosi Romano (28,24% e 244 interazioni) e Gianpiero Zinzi della Lega (26,16% e 302 interazioni). Sul fronte del centrosinistra – meno affollato e più equilibrato – i nomi in campo sono quelli di Sergio Costa e Roberto Fico, entrambi del Movimento 5 Stelle. L’ex ministro dell’Ambiente raccoglie un sentiment positivo del 30,6% e una media di 1.329 interazioni per post. L’ex presidente della Camera è poco dietro, con un sentiment del 27,21% e 1.293 interazioni medie.Secondo Vis Factor, tra i temi politici più discussi in Campania si confermano sanità (21,2%), economia (17,8%) e lavoro (13,6%), tutti segnati da un sentiment prevalentemente negativo. Una fotografia che evidenzia come, accanto ai nomi in corsa, sarà centrale la capacità dei candidati di incidere su questioni concrete e quotidiane per i cittadini.