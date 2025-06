Installato un defibrillatore pubblico nell’atrio del Consiglio Comunale di Napoli: un presidio di salute e sicurezza 

Condividi

È stato installato un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) nell’atrio della sede del Consiglio Comunale di Napoli in via Verdi. Il dispositivo salvavita è collocato al piano terreno in una posizione facilmente raggiungibile dall’ingresso principale. Il defibrillatore è dotato di indicazioni per guidare, anche le persone non esperte, nell’utilizzo corretto in caso di arresto cardiaco.

“Con questa installazione vogliamo rafforzare la cultura della prevenzione e garantire un presidio di salute, pronto all’uso in caso di emergenza – ha spiegato la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato –

l’iniziativa, promossa dall’assessore alla Salute e Verde Vincenzo Santagada, coniuga l’impegno per la tutela della salute pubblica attraverso la diffusione di strumenti salvavita con la sicurezza di tutti i cittadini che accedono alla sede istituzionale per partecipare ai lavori consiliari o usufruire degli spazi pubblici”.













