Regionali, De Luca insiste: “Dovete avere fede”. Noi Moderati presenta il primo candidato

“Dovete avere fede, non consentiro’ che il lavoro di questi anni venga buttato a mare”. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha risposto a quanti chiedevano cosa dover aspettare per i prossimi mesi, ovviamente riferimento alle Regionali. Il governatore ha ricordato: “ovviamente sapete che c’è stata una pronuncia della Corte Costituzionale sul terzo mandato. Sapete che noi lavoreremo per avere ovviamente una coalizione ampia, ma lavoreremo soprattutto per garantire che il lavoro fatto in questi anni alla regione Campania non sia buttato a mare”. E ha assicurato: “non consentiremmo, non consentirò, che la Campania ritorni nella palude nella quale l’abbiamo presa noi. Non so se vi ricordate le strade piene di rifiuti che arrivavano ai primi piani, ultima regione d’Italia per i servizi sanitari, le aziende di trasporto che fallivano a ripetizione. Non vi racconto quello che abbiamo trovato e non vi racconto neanche, come dire, i momenti di intimidazione che abbiamo subito per affermare una linea di legalità e di correttezza. Beh, è tutto questo andrà avanti”.

Filippo Sansone, dirigente nazionale di Noi Moderati, è il primo candidato ufficiale alle elezioni regionali in Campania per il partito. L’annuncio è stato ufficializzato dall’onorevole Pino Bicchielli, presidente nazionale Enti Locali, e dall’onorevole Gigi Casciello, coordinatore regionale del partito, nel corso dell’inaugurazione della sede di Noi Moderati a Scafati.

“Noi Moderati è sempre stata accanto alla città di Scafati e al sindaco Pasquale Aliberti. Quando molti leader nazionali prendevano le distanze, Giovanni Toti e Maurizio Lupi hanno scelto di essere presenti e di sostenere attivamente la nostra lista. Qui abbiamo consolidato non solo una presenza importante tra i cittadini, ma anche all’interno dell’amministrazione comunale, dove contiamo su un significativo numero di consiglieri comunali”, ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli.

“L’ultima tornata elettorale ha dimostrato che Noi Moderati non è più la quarta forza del centrodestra: siamo arrivati secondi a Genova, una delle città più importanti al voto, superando altri partiti di centrodestra. In alcuni comuni abbiamo raggiunto risultati straordinari”.













