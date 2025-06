Martina Carbonaro, sui social un video con la madre per pubblicizzare un panino. L’avvocato della famiglia: “Si sono approfittati di un momento di fragilità”

Condividi

Pubblicato e poi rimosso a seguito delle feroci polemiche che ha scaturito, il video del “paninaro” Patrizio Chianese, conosciuto in Campania come “il re degli hotdog”, che su TikTok ha “sponsorizzato” il panino preferito da Martina Campanaro, la 14enne uccisa ad Afragola (Napoli) dall’ex. Accanto a lui intento a preparare il panino con tutti gli ingredienti, all’intento del suo chiosco, compare la madre della ragazza. La donna indossa la t-shirt con la foto della figlia scomparsa. E, alla fine del siparietto culinario, accetta l’hotdog preparato in memoria della giovane e offertole dallo stesso paninaro-Tiktoker. “Si è approfittato di un suo momento di fragilità”, sottolinea l’avvocato della madre.













