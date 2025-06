Melito, casa occupata abusivamente dopo aver trascorso alcuni mesi dai parenti per la morte della mamma

Condividi

Accade a Melito dove la legittima assegnataria di una casa popolare, dopo aver trascorso qualche mese dai parenti, in seguito alla morte della madre, scopre che la sua casa è stata occupata abusivamente. La donna ha immediatamente denunciato l’occupazione abusiva, ma a due settimane ancora non ha avuto notizie confortanti “Ho assoluta necessità di riprendere possesso dell’appartamento – scrive la cittadina di Melito al deputato – al suo interno ci sono tutti i beni di mia proprietà oltre a quelli dei miei genitori e al momento non ho sostentamento economico”.

“Parliamo di una persona che vive un momento di difficoltà e che al suo ritorno a casa, dopo un lutto pesante come la perdita della madre, si ritrova la propria casa occupata da abusivi. Chiedo che le autorità competenti si attivino subito per approfondire la situazione e verificare i fatti. E’ necessario restituire l’alloggio alla sua legittima assegnataria al più presto. Non possiamo continuare a tollerare soprusi e occupazioni abusive, i cittadini fragili vanno difesi e hanno la necessità di vedere tutelati i propri diritti”. Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la denuncia di occupazione abusiva.













