Marano, oggi l’ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Garisto. In pensione l’ultimo necroforo del cimitero.

Gentile direttore, sono Garisto Giuseppe, da oggi ex dipendente comunale. Vorrei, se non ti dispiace, ringraziare attraverso il tuo giornale dopo 27 anni di servizio tutte quelle persone che mi hanno sopportato in questi anni, sperando di essere stato all’ altezza delle loro aspettative. Avrei sperato in un saluto e ringraziamento da parte del Sindaco e giunta comunale cosa che non si è verificata e penso mai si verificherà, fa niente sorvoliamo e andiamo avanti, un ringraziamento sincero va ai cittadini di Marano che ho conosciuto in questi anni e, in particolare a te, che ogni qualvolta ci siamo incontrati sei sempre stato disponibile per qualsiasi problema.

Giuseppe Garisto













